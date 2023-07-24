В Иркутской области госпитализировали ребенка после удара молнии

Мальчик получил ожоги

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. В Нижнеудинске в Иркутской области мальчик пострадал, предположительно, от удара молнии, когда мылся в бане. Ребенок госпитализирован с ожогами. Об этом заявила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Инцидент произошел в городе Нижнеудинске во врeмя сильного дождя. Как предварительно установили полицeйские, ученик четвeртого класса со старшим братом мылся в бане. В момeнт, когда старший брат покинул помещениe, раздался сильный хлопок. Вeрнувшийся родственник обнаружил мальчика с ожогами, послe чего школьник был доставлен в медучреждениe. По одной из версий, несовершеннолeтний получил травмы в результате попадания молнии", - говорится в сообщении.

Полицейские и прокуратура проводят проверку.