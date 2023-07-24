СК задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

Им оказался главный инженер многофункционального торгово-развлекательного комплекса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. СК РФ задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года" на западе Москвы, где погибли четыре человека. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомство отметило, что в рамках расследования уголовного дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг по факту происшествия в торговом центре задержали сотрудника 1984 года рождения, осуществляющего функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса.

В прокуратуру поступило соответствующее уведомление о задержании. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.