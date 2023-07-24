В Челябинской области бывшего замглавы Ашинского района осудили на восемь лет за взятку

Также ему назначили штраф в размере 2,4 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Ашинский городской суд признал бывшего заместителя главы района виновным в получении крупной взятки за незаконную оплату работ по строительству очистных сооружений в Кропачевском городском поселении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Бывший заместитель главы Ашинского муниципального района осужден по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления <…> сроком на 2 года", - сказано в сообщении. В качестве дополнительного наказания назначен штраф 2,4 млн рублей.

11 февраля 2022 года со ссылкой на пресс-службу контрольно-счетной палаты региона сообщалось, что на строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении проверяющие выявили факты невыполненных и некачественно выполненных работ, которые были оплачены по муниципальному контракту. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники главного управления МВД России по региону и Управления ФСБ России по Челябинской области.

В прокуратуре уточнили, что в суде было установлено, что мужчина через посредника получил взятку в сумме 800 тыс. рублей от заместителя директора коммерческой организации.