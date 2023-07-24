В Югре потушили 40 лесных пожаров на площади свыше 3,6 тыс. га

Первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов сообщил, что основная причина возгораний в регионе - грозы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июля. /ТАСС/. Пожарные за минувшие выходные потушили в Югре 40 лесных пожаров на общей площади свыше 3,6 тыс. га и 5 ландшафтных - на почти 90 га. Сейчас идет тушение одного ландшафтного возгорания на площади 18 га и 20 лесных на 3 236,15 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона в понедельник.

"На утро 24 июля в Югре проводятся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 2 432,20 га, из них локализовано 6 пожаров на площади 2 372,80 га. К их ликвидации и локализации привлечены 248 работников Авиалесоохраны Югры, "Центроспаса-Югории", Главного управления МЧС России по Югре, арендаторы, добровольцы, сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия", - сказано в сообщении.

За минувшие выходные в Югре потушили 40 лесных пожаров на общей площади свыше 3,6 тыс. га, а также 5 ландшафтных - на почти 90 га.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров в регионе - грозы. В регионе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 156 ландшафтных пожаров на площади 25 691,23 га, 469 лесных пожаров на площади 50 363,30 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.

В пятницу в Югре действовало одно ландшафтное возгорание на площади 18 га в Нефтеюганском районе и 20 лесных пожаров на общей площади 3 236,15 га, из них было локализовано 14 пожаров на площади 1 031,45 га.