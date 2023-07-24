Военнослужащие РФ авиаударом уничтожили склад ВСУ под Херсоном

Они также предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ авиаударом уничтожили в районе поселка Антоновский на правом берегу Днепра склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и лодками, а также предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчетом FPV-дрона уничтожена одна лодка и шесть боевиков ВФУ [вооруженных формирований Украины]. Авиацией был уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Антоновка, а также хранившихся там пять лодок подразделений ВФУ, уничтожены 15 боевиков. [Уничтожен] 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Антоновка (потери: шесть боевиков ВФУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне в районе Кизомыса уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним, на каховском направлении в районе населенного пункта Республиканец - зенитное орудие АЗП-57 (С-60), расчет и боекомплект к нему.