В Бурятии в ДТП погибли два человека

Среди них есть ребенок

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /ТАСС/. ДТП произошло в Джидинском районе Бурятии, в результате погибли два человека, в том числе 11-летняя девочка. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального МВД.

"По предварительным данным, сегодня утром 54-летний водитель автомобиля "Мазда" на 134-м километре автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли два пассажира транспортного средства: 76-летняя женщина и 11-летняя девочка", - говорится в сообщении.

В медицинское учреждение доставлены еще два пассажира и водитель автомобиля.

По факту аварии проводится проверка, добавили в прокуратуре Бурятии.