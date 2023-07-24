В Южной Корее на АЭС экстренно остановился реактор в ходе проверки систем

Как сообщило агентство Yonhap, утечек радиации зафиксировано не было

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Один из энергоблоков АЭС "Ханбит" в провинции Йонгван остановился в ходе проверки систем станции. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что речь идет о втором реакторе станции. По данным агентства, на втором энергоблоке сработала автоматическая система защиты от перегрузки линий электропередач, которая и остановила турбину реактора. Подчеркивается, что утечек радиации зафиксировано не было, радиационный фон на станции и в ее окрестностях также не изменился.

В настоящее время южнокорейские специалисты выясняют обстоятельства случившегося.