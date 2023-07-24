Что известно об атаке украинских беспилотников на Крым

Украинские военные в ночь на понедельник атаковали Крым с помощью беспилотников. Все 17 аппаратов были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате нападения никто не пострадал. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, поврежден частный дом в Кировском.
ТАСС собрал главное о произошедшем на данный момент.
Обстоятельства атаки
- Киев организовал атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 14 из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще 3 уничтожила ПВО.
- 11 из 14 подавленных беспилотников упали в Черное море.
- Глава Крыма сообщил о попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе и повреждении частного дома в Кировском.
- В результате украинской атаки, по данным властей и военного ведомства, никто не пострадал.
Действия властей
- Жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил Аксенов.
- Движение по железной дороге в этом районе приостановлено, пока в Джанкое задержаны два пассажирских поезда - № 92 Москва - Севастополь и № 316 Адлер - Симферополь.
- Также приостанавливалось движение по автомобильной трассе Джанкой - Симферополь, но к 09:30 мск его открыли.
Реакция
- В Минобороны РФ квалифицировали произошедшее как террористическую атаку.
- Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.