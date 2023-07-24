Что известно об атаке украинских беспилотников на Крым

Украинские военные в ночь на понедельник атаковали Крым с помощью беспилотников. Все 17 аппаратов были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате нападения никто не пострадал. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, поврежден частный дом в Кировском.

ТАСС собрал главное о произошедшем на данный момент.

Обстоятельства атаки

Киев организовал атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 14 из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще 3 уничтожила ПВО.

11 из 14 подавленных беспилотников упали в Черное море.

Глава Крыма сообщил о попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе и повреждении частного дома в Кировском.

В результате украинской атаки, по данным властей и военного ведомства, никто не пострадал.

Действия властей

Жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил Аксенов.

Движение по железной дороге в этом районе приостановлено, пока в Джанкое задержаны два пассажирских поезда - № 92 Москва - Севастополь и № 316 Адлер - Симферополь.

Также приостанавливалось движение по автомобильной трассе Джанкой - Симферополь, но к 09:30 мск его открыли.

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