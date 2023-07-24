Собянин заявил, что городские службы помогут жителям устранить последствия от взрыва БПЛА

Пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Городские службы помогут жителям близлежащих домов устранить последствия от взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Об этом сообщил в понедельник в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", - написал мэр.

По информации Минобороны РФ, утром в понедельник пресечена попытка двух украинских беспилотников атаковать объекты в Москве. БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и серьезных разрушений в результате утреннего инцидента, как прежде заверил Собянин, нет.