24 июля, 07:22,
обновлено 24 июля, 07:37
Военная операция на Украине

Собянин заявил, что городские службы помогут жителям устранить последствия от взрыва БПЛА

© Вячеслав Прокофьев/ Валерий Шарифулин/ ТАСС

Пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Городские службы помогут жителям близлежащих домов устранить последствия от взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Об этом сообщил в понедельник в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", - написал мэр.

По информации Минобороны РФ, утром в понедельник пресечена попытка двух украинских беспилотников атаковать объекты в Москве. БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и серьезных разрушений в результате утреннего инцидента, как прежде заверил Собянин, нет. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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