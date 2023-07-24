Под Волгоградом в массовом ДТП пострадали шесть человек

Четверых госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на трассе "Р-22" в Иловлинском районе Волгоградской области, шесть человек пострадали, четверых госпитализировали. Об этом в понедельник сообщили в службе скорой медицинской помощи региона.

"Сегодня на трассе "Р-22" на 758-м км в Иловлинском районе Волгоградской области произошло столкновение трех легковых автомобилей. <…> Из шести пострадавших четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что травмы получили водитель и пассажир Kia 1997 и 1989 годов рождения из Брянска, а также пассажир и водитель Lada из Волгограда и Элисты 2002, 1999 годов рождения.