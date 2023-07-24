Полиция сообщила, что устроивший стрельбу в Окленде покончил с собой

Правоохранители также рассказали, что четверо раненых в результате перестрелки остаются в больнице

СИДНЕЙ, 24 июля. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу 20 июля в Окленде, в результате которой погибли два человека и еще шесть были ранены, был ранен полицейскими в ходе инцидента, а затем покончил с собой. Об этом в понедельник сообщили в полиции Новой Зеландии.

"Полиция завершила экспертизу строительной площадки в центре города, где в четверг произошла стрельба. Также были завершены исследования тел всех погибших, включая преступника, которого идентифицировали как 24-летнего Мату Рида. Вскрытие тела нападавшего помогло выявить травмы, полученные им во время перестрелки с полицейскими, однако оно также позволило подтвердить, что смертельное ранение он нанес себе сам", - указано в заявлении детектива Росса Маккея.

Также в полиции сообщили, что четверо раненых в результате перестрелки, включая сотрудника полиции, остаются в больнице. Их состояние врачи считают стабильным. Расследование причин и обстоятельств инцидента будет продолжено.

В четверг, 20 июля, премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс сообщил, что в результате стрельбы в деловом квартале крупнейшего в стране города Окленд погибли два человека, еще шесть получили ранения. Сразу после инцидента в полиции заявили об отсутствии какой-либо "политической или идеологической мотивации у нападавшего".