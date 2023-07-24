Во Львове попытались украсть из могилы прах разведчика Николая Кузнецова

При этом мэр города Андрей Садовый в очередной раз сделал вопрос о захоронении советского разведчика предметом политического торга

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Неизвестные попытались украсть прах советского разведчика Николая Кузнецова из его могилы на Холме Славы во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция", - написал он в Telegram-канале.

При этом он в очередной раз сделал вопрос о захоронении советского разведчика предметом политического торга. "Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим. По деталям к ГУР (Главное управление разведки - прим. ТАСС)", - добавил Садовый.

История с перезахоронением Кузнецова продолжается с 2000 года. С просьбой передать в Россию его останки к властям Львова неоднократно обращались и ветеранские организации РФ, и его родственники, так как могила разведчика регулярно становилась объектом для надругательств со стороны националистов. В 2008 году племянница Кузнецова подала иск в украинский суд. Дважды суд принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако Садовый отказывается это сделать.

Николай Кузнецов - советский разведчик-нелегал, в годы Великой Отечественной войны работал в тылу врага. Под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с документами сотрудника тайной немецкой полиции вел разведывательную деятельность в Ровно. В марте 1944 года погиб в бою с бандеровцами. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Прах захоронен на Холме Славы во Львове в июле 1960 года.