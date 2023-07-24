ФАС раскрыла монополистическое соглашение на 2,6 млрд рублей по контрактам на Сахалине

Материалы будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала четыре компании виновными в нарушении антимонопольного законодательства при работе с контрактами по Сахалинской области на сумму более 2,6 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ФАС России.

"ФАС раскрыла дорожный картель на сумму 2,6 млрд рублей. Компании договорились не снижать цену в 5 закупочных процедурах", - рассказали в пресс-службе ФАС.

По информации ФАС, компании "Восток-МГК", "Востокдорстрой", "Транслайн" и "Перевал" заключили антиконкурентное соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции в 5 закупочных процедурах. Торги проходили на выполнение ремонтных работ, строительство и содержание автомобильных дорог в Сахалинской области в 2020-2021 годах. Общая стоимость контрактов составила 2 591 780 821 рубль.

Теперь организациям грозят оборотные штрафы. Также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.