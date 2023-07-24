24 июля, 07:50,
обновлено 24 июля, 08:00
ЧП в торговом центре в Москве

СК предъявил обвинение главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение главному инженеру компании, обслуживающей торговый центр "Времена года" в Москве, где от прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц)", - говорится в сообщении.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным экстренных служб, 22 июля на цокольном этаже торгового центра "Времена года" в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Спасатели обнаружили тела четырех погибших. Пострадали 10 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 

Теги:
РоссияМоскваЧП в торговом центре в Москве
© Информационное агентство ТАСС
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