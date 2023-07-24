На острове Корфу из-за лесного пожара эвакуировали более 2,5 тыс. туристов

Местные власти на специально созданной платформе обратились к жителям с призывом предоставить комнаты с кроватями, туда переправили в основном семьи с детьми и пожилых людей

АФИНЫ, 24 июля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. туристов эвакуированы в превентивных целях на острове Корфу (Керкира) из района, где в воскресенье во второй половине дня произошел пожар. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

По его информации, более 2,5 тыс. туристов были эвакуированы из северо-восточных районов острова в его южную часть. Поздно вечером с номера 112 им были разосланы сообщения об эвакуации. Местные власти на специально созданной платформе обратились к жителям с призывом предоставить комнаты с кроватями, туда переправили в основном семьи с детьми и пожилых людей. Около 500 туристов были размещены в воскресенье вечером в муниципальном театре, здании заседаний мэрии, а также в пассажирском вокзале в порту. Людям предоставляли еду и воду.

Как сообщил телеканал, вскоре после 9:00 в понедельник эвакуированные начали возвращаться в свои гостиницы в тех районах, где пожар удалось взять под контроль.

По его данным, на северо-востоке части Корфу, где произошел пожар, нет крупных гостиничных комплексов, там находятся в основном небольшие семейные отели.

Помимо пожара на Корфу, 23 июля греческие пожарные продолжали бороться с сильными очагами возгорания на островах Родос и Эвбея. Пожарная служба Греции пыталась взять под контроль крупный пожар, вспыхнувший во второй половине дня вблизи городка Эгион на полуострове Пелопоннес. По информации ее пресс-службы, только за воскресенье в стране произошли 64 лесных пожара, большинство из которых были сразу потушены.