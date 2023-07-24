В Молдавии объявили предупреждение из-за аномальной жары

Оно будет действовать в центральных районах и на юге страны в период с 24 по 25 июля

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила "оранжевый" код опасности из-за аномальной жары, температура воздуха может достичь 38 градусов. По данным ведомства, предупреждение будет действовать в центральных районах и на юге страны в период с 24 по 25 июля.

Одновременно в центральной и южной части страны объявлен "желтый" код опасности в связи с возможностью возникновения лесных пожаров. Согласно данным метеорологической службы, в июле температура колеблется в Молдавии в районе 28-33 градусов. В 2007 году здесь был зарегистрирован абсолютный максимум на уровне 41,5 градуса.

Согласно местной классификации предупреждений, "оранжевый" код означает, что погодные условия представляют реальную угрозу жизни.