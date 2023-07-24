24 июля, 08:33

В двух районах Одессы начались экстренные отключения света

Речь идет о Киевском и Хаджибейском районах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Часть жителей в двух районах Одессы остались без света из-за аварии на энергетическом объекте. Об этом сообщили в энергетической компании "ДТЭК".

"В части Киевского и Хаджибейского районов города Одессы происходят экстренные отключения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ДТЭК. В компании добавили, что причина отключений - аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании.

В ночь на понедельник в Одесской области объявлялась воздушная тревога. После местное издание "Думская" сообщало о взрывах на юге региона. 

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