В Киеве по делу о коррупции задержали бывшего военкома Одесской области

Евгению Борисову предъявлено обвинение в незаконном обогащении

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата в РФ - прим. ТАСС) Евгений Борисов, которому предъявлено обвинение в незаконном обогащении, задержан в Киеве. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

По информации, которая опубликована в Telegram-канале ведомства, после предъявления обвинения "бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации". "В течение двух дней продолжались активные поиски, и в итоге <...> он был обнаружен и задержан в Киеве, - уточнили в бюро. - Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога".

В субботу следователи ГБР предъявили Борисову обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы. По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи военкома по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму около $4 млн. При этом общий официальный доход семьи Борисова не покрывает такие расходы. Также отмечалось, что в декабре прошлого года он вместе с семьей находился за границей, не имея на это разрешения.

Первым о предъявлении обвинения бывшему военкому сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по распоряжению которого Борисов был уволен с должности еще 23 июня. Украинский лидер также напомнил, что в стране идет проверка территориальных центров комплектования.

До этого глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков сообщал, что проверка военкомов и их родственников будет идти в течение трех месяцев.