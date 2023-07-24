На охваченном лесными пожарами Родосе находятся до 10 тыс. граждан Британии

Авиакомпания EasyJet должна осуществить с Родоса два дополнительных рейса для возвращения британцев на родину вдобавок к уже запланированным девяти

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. До 10 тыс. граждан Соединенного Королевства находятся на острове Родос, где уже неделю бушуют лесные пожары. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Sky News замглавы МИД Великобритании Эндрю Митчелл.

"Сложно быть абсолютно точным, но цифра составляет между 7 и 10 тыс. [человек]", - сказал он. Митчелл сообщил также, что ситуация на другом популярном среди туристов острове, Корфу, немного иная, чем на Родосе. "Пожары не охватили жилые районы или районы отдыха, сейчас людям разрешают вернуться в места размещения", - сообщил замминистра.

В понедельник британская авиакомпания EasyJet должна осуществить с Родоса два дополнительных рейса для возвращения британцев на родину вдобавок к уже запланированным девяти рейсам. Таким образом, лоукостер обеспечит дополнительные 420 мест. Ранее компания не стала отменять сообщение с Родосом, однако временно прекратила продажу турпакетов до 25 июля включительно.

В воскресенье британский туроператор Jet2 отменил до 30 июля все рейсы на Родос, аналогичные меры ввел до 25 июля германский туристический концерн TUI. По информации TUI, в настоящий момент на острове находятся около 40 тыс. туристов, купивших путевки в компании, из них 7,8 тыс. - в зонах, которые пострадали от пожаров.

Природный пожар на Родосе, распространяющийся на юго-востоке острова, тушат уже неделю. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители населенных пунктов Киотари, Геннади, Пилонас, Лаэрма, Лардос, Линдос, Калатос-Малона, Асклипиио, Пефкус, Массари, Хараки, а также туристы из отелей в этих районах. На острове в настоящее время находятся более 200 тыс. туристов. По информации Афинского Македонского агентства новостей (ANA-MPA), по состоянию на воскресенье из районов природного пожара эвакуированы 19 тыс. человек.