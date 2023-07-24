24 июля, 09:20
Военная операция на Украине

В Херсонской области уничтожили тайник с шестью артиллерийскими снарядами

Его обнаружили в окрестностях села Новокиевка

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Полицейские уничтожили в окрестностях села Новокиевка тайник с шестью артиллерийскими снарядами, сообщило в понедельник в своем Telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе в 2 км от села Новокиевка Каланчакского района Херсонской области сотрудники полиции обнаружили шесть артиллерийских снарядов калибра 152 мм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с высокой степенью опасности, а также близостью к населенному пункту, было принято решение уничтожить боеприпасы накладным зарядом тротила. 

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