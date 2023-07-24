В Белгородской области за сутки зафиксировали около 80 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 80 боеприпасов, пострадавших нет. Повреждения получило одно домовладение в Шебекинском округе, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано 14 прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков - четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

По его словам, в Белгородском районе по хутору Валковский выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - шесть артиллерийских снарядов. "Также в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты".

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попали села Борки, Кукуевка и Карабаново - зафиксировано 12, 8 и 2 прилета соответственно. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - установлено 12 прилетов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено три минометных снаряда.

"В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотников три неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка выпущено шесть артиллерийских снарядов, четыре из которых пришлись на окраину села. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.