На Тайване произошел взрыв на военной базе

Девять человек получили ранения

ГОНКОНГ, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек получили ранения в понедельник в результате взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Все раненые госпитализированы.

Инцидент произошел на военной базе "Сянфэн" возле города Цзилун в 15:00 по местному времени (около 10:00 мск). Как указывает агентство, в арсенале военной базы при проверке боеприпасов произошла детонация 120-миллиметрового минометного снаряда. Для установления причин взрыва создана специальная комиссия.