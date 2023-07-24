24 июля, 09:14,
обновлено 24 июля, 09:40

На Тайване произошел взрыв на военной базе

AP Photo/ Wally Santana, архив
© AP Photo/ Wally Santana, архив

Девять человек получили ранения

ГОНКОНГ, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек получили ранения в понедельник в результате взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Все раненые госпитализированы.

Инцидент произошел на военной базе "Сянфэн" возле города Цзилун в 15:00 по местному времени (около 10:00 мск). Как указывает агентство, в арсенале военной базы при проверке боеприпасов произошла детонация 120-миллиметрового минометного снаряда. Для установления причин взрыва создана специальная комиссия. 

Теги:
Тайвань
© Информационное агентство ТАСС
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