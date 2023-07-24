СМИ: число жертв наводнения в Афганистане превысило 40

По сведениям газеты Hasht-e Subh, еще 40 человек пострадали

ТАСС, 24 июля. По меньшей мере 41 человек погиб, еще 40 пострадали в результате наводнений в Афганистане, вызванных сильными дождями. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh.

Как проинформировали местные власти, по меньшей мере 31 человек погиб, еще 25 пострадали из-за наводнения в провинции Вардак, расположенной на юго-востоке страны. В провинции Кабул в ночь с пятницы на субботу стихия унесла жизни еще 10 человек, 15 пострадали. Не менее 20 человек числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия.

Из-за воздействия стихии более 800 акров сельскохозяйственной земли было затоплено, разрушено не менее 50 жилых домов. Ущерб также нанесен мечетям и школам.

Метеорологические службы Афганистана предупредили, что ливни и спровоцированные ими наводнения продолжатся в понедельник и вторник.