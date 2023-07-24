В Дагестане суд арестовал на два месяца санитарку психдиспансера по делу об истязаниях

Пресс-секретарь Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщила, что подозреваемая признала вину

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Дагестане на два месяца арестовал санитарку республиканского психоневрологического диспансера по делу о жестоком обращении с пациентом. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева.

"Советский суд Махачкалы избрал меру пресечения на два месяца в отношении санитарки республиканского психоневрологического диспансера, подозреваемой по делу о жестоком обращении с пациентом. В настоящее время подозреваемая вину признала и раскаялась в содеянном", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, 20 июля подозреваемая, находясь на своем рабочем месте, причинила физические и психические страдания путем совершения насильственных действий с издевательствами и мучениями в отношении пациента медицинского учреждения, который находился в беспомощном состоянии и в зависимости от нее.

Ранее следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения персонала с пациентом республиканского психоневрологического диспансера.