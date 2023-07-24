В Кременной обнаружили гранатометы и порядка 500 патронов в заброшенном доме

Также сотрудники МВД по ЛНР нашли автомат Калашникова, 11 ручных осколочных противопехотных гранат, гранаты РГО и 48 штук ВОГ-17

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 500 патронов различного калибра, два ручных переносных гранатомета и свыше 10 ручных осколочных противопехотных гранат обнаружили сотрудники МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) в заброшенном доме в городе Кременная, сообщило ведомство в Telegram-канале.

"В заброшенном домостроении в городе Кременная обнаружено и изъято: автомат Калашникова, 2 ручных переносных гранатомета, 11 ручных осколочных противопехотных гранат, граната РГО, 48 штук ВОГ-17, порядка 500 патронов различного калибра и взрыватели", - говорится в сообщении.