В Красноярске суд продлил домашний арест Олегу Митволю до 25 августа

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд продлил домашний арест до 25 августа председателю совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олегу Митволю. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов края.

"Красноярский краевой суд продлил меру пресечения в отношении Олега Митволя в виде домашнего ареста до 25 августа 2023", - говорится в сообщении.

Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В силовых структурах ТАСС сообщали, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. В июле мера пресечения Митволю была заменена на домашний арест. Ранее также был арестован бывший руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров. В настоящий момент он также находится под домашним арестом и уволен с поста министра.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.