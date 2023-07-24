На Украине проводят обыск в кабинете главы Государственной судебной администрации

По данным следствия, Алексей Сальников 5 марта получил от представителя коммерческого предприятия $7,5 тыс.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыск в рабочем кабинете главы Государственной судебной администрации (ГСА) Украины Алексея Сальникова. Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

"НАБУ и САП [Специальная антикоррупционная прокуратура] разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия. <...> Сейчас детективы проводят обыск по месту работы председателя ГСА Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, глава Государственной судебной администрации 5 марта получил от представителя коммерческого предприятия $7,5 тыс., из которых $5 тыс. должен был передать судьям Верховного суда, а $2,5 тыс. взять за посреднические услуги. В дальнейшем он обещал содействовать вынесению нужного решения, в частности, с помощью бывшего председателя Всеволода Князева. Сальникову инкриминируют обвинение по статьям о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничестве.

22 июля глава руководитель САП Александр Клименко заявил, что ведомство может предъявить обвинения четверым судьям Верховного суда Украины во взяточничестве в рамках расследования дела против Князева.

Коррупция на Украине

По оценкам экспертов, действия властей Украины преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.