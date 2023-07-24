24 июля, 11:21

В Барнауле суд приговорил экс-координатора штаба Навального к девяти годам колонии

В пресс-службе судов также сообщили, что Вадиму Останину будет запрещено выезжать за пределы Бийска, менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа в течение двух лет

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Барнаула приговорил экс-координатора штаба Навального Вадима Останина к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Информация об этом появилась в понедельник в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

"Центральным районным судом города Барнаула постановлен обвинительный приговор в отношении гражданина Алтайского края О., который в период с апреля 2017 года по сентябрь 2018-го в г. Бийске и с сентября 2019 года по апрель 2021-го в городе Барнауле являлся координатором штаба Навального в г. Барнауле <...> Был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). <…> И ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

По данным региональных СМИ, руководителем регионального штаба в Бийске и Барнауле в указанное время был Вадим Останин.

В пресс-службе судов также сообщили, что Останину будет запрещено выезжать за пределы города Бийска Алтайского края, а также менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа в течение двух лет.

ФБК, ФЗПГ и штабы Навального по решению суда от 9 июня 2021 года признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов. 

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РоссияАлтайский край
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