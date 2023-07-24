В Свердловской области зафиксировали лесной пожар на площади 1,4 тыс. га

В департаменте информационной политики региона сообщили, что в тушении задействовали 100 человек и 12 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Природный пожар на площади 1,4 тыс. га продолжает действовать в Невьянском районе Свердловской области, где ранее в селе Шайдуриха из-за верхового лесного пожара сгорел 41 дом. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Единственный лесной пожар в Свердловской области, действующий в Невьянском районе на площади 1,4 тыс. га, локализован и не распространяется. Кроме того, к вечеру 23 июля сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторам лесных участков удалось ликвидировать лесной пожар в Таборинской районе на площади 3 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, тушением лесных пожаров в Свердловской области занимаются 100 человек и 12 единиц техники. На всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим ЧС в региональных лесах.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.