В Астраханской области ликвидировали пожар на сухогрузе

В тушении принимали участие 29 человек личного состава МЧС и 8 единиц техники

АСТРАХАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее в машинном отделении сухогруза "Вафа-2" во время следования его по реке Бахтемир, ликвидировано, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"МЧС России ликвидирован пожар на сухогрузе в Астраханской области. Возгорание произошло на судне "Вафа-2" во время следования по реке Бахтемир. Огонь распространился на площади 50 кв. м машинного отделения", - говорится в сообщении.

На место был оперативно направлен пожарный катер МЧС России. Всего от ведомства в тушении принимали участие 29 человек личного состава и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в 03:35 мск в оперативную дежурную смену Главного управления от дежурного МСКЦ поступило сообщение о возгорании в машинном отделении сухогруза "Вафа-2" в Икрянинском районе на река Бахтемир между населенным пунктом Икряное и населенным пунктом Маячное.