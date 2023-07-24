Суд оштрафовал главу Transparency Russia на 100 тыс. руб. за неуказание статуса иноагента

Протокол в отношении Ильи Шуманова был составлен Роскомнадзором

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник оштрафовал гендиректора организации Transparency Russia (признана в РФ иноагентом) Илью Шуманова на 100 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в ее материалах, опубликованных в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Шуманова виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом) и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе, не уточнив иные детали дела. Протокол в отношении Шуманова был составлен Роскомнадзором.

Transparency Russia является частью международной организации Transparеncy International, штаб-квартира которой находится в Берлине. На территории России организация признана иноагентом. В марте 2023 года Генпрокуратура признала ее нежелательной в РФ.

По данным надзорного ведомства, деятельность Transparеncy International выходит за рамки декларируемых организацией целей и задач. Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, отметили в Генпрокуратуре.

В новость была внесена правка (15:27 мск) - передается с уточнением названия суда в лиде, верно - Басманный.