В Ивановской области в реке обнаружили тело начальника райотдела ГИБДД

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза

ТАСС, 24 июля. Начальник ОГИБДД МВД России "Пучежский" Александр Мартюгин обнаружен мертвым в Пучежском районе Ивановской области. Тело подняли утром в понедельник из акватории реки Пушавка, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 10 м от берега спасателями было найдено тело мужчины 1982 года рождения", - сказали в пресс-службе, добавив, что тело погибшего извлечено из воды.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили ТАСС, что погибшим является начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Пучежский" Александр Мартюгин. По данным ведомства, он снимал мотор, находясь на корме лодки, не удержал равновесие и упал в воду. "Происшествие случилось в свободное от службы время, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту врио начальника УМВД России по Ивановской области назначено проведение служебной проверки, которое поручено инспекции по личному составу УМВД России по Ивановской области", - добавили в пресс-службе.