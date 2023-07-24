24 июля, 12:42
Военная операция на Украине

В Макеевке сообщили об обстреле детсада украинскими военными

Пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли детский сад в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), обошлось без пострадавших, повреждены несколько зданий. Об этом сообщил в понедельник глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

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"Детский садик Червоногвардейского района попал под обстрел со стороны ВФУ. Волной выбиты окна и повреждены деревья. Без пострадавших", - написал Ключаров в Telegram-канале.

В воскресенье Ключаров сообщил, что обстрелу подвергся поселок Лесное в Макеевке, погиб мирный житель, мужчина 1954 года рождения. 

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