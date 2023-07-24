24 июля, 13:06

Число жертв обрушения здания в Камеруне возросло до 33

Еще 21 человек получил ранения

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения здания в городе Дуала в Камеруне возросло до 33, еще 21 человек получил ранения. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пожарных и местные власти.

ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье. Жилой четырехэтажный дом обрушился на находящийся рядом одноэтажный. Причина происшествия не сообщается. Изначально AFP информировало о 12 погибших.

Как сообщает агентство, спасательные работы, включая расчистку завалов с помощью кранов в надежде найти выживших, начались в воскресенье и продолжились в понедельник.

В 2016 году в результате обрушения жилого дома в Дуале погибли пять человек, после чего власти подняли вопрос о соблюдении строительных норм. В июне того же года они выявили в городе 500 зданий в аварийном состоянии. 

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