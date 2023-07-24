В Оренбуржье в ДТП с грузовиком погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 24 июля. Два человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Оренбургской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП погибли два человека и два получили ранения", - сообщили в управлении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел недалеко от села Буланово на 634-м км автодороги Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Столкнулись грузовая "Газель" и Lada Granta.