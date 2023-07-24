Трое жителей Выборга получили от 6 до 13 лет лишения свободы за попытку поджога военкомата

Вину признали двое из них, третий фигурант утверждал, что приехал к военкомату отговаривать других от преступления

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Второй окружной военный суд приговорил трех жителей Выборга к лишению свободы на сроки от 6 до 13 лет по статьям о покушении на теракт и его организацию за попытку поджога военкомата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в понедельник.

"Евгений Лагойда признан виновным в покушении на теракт, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, первые два года в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима. Эльдар Воскресенский также признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ - 13 лет лишения свободы, первые три года в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Юрий Загурских признан виновным по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ "Организация террористической деятельности", получил 11 лет лишения свободы, также первые три года в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства, уточнив, что всем троим также назначили ограничение свободы на один год.

Как пояснили фигуранты дела, преступление они не довели до конца, так как, увидев охранника, уехали. В суде уточнили, что дела Лагойды и Загурских рассматривались в особом порядке, они признали вину и заключили досудебное соглашение. Воскресенский вину не признал и утверждал, что приехал к военкомату отговаривать Лагойду от преступления.

В пресс-службе добавили, что Воскресенский был ранее судим за разбой, как и Загурских - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, незаконный оборот наркотиков и заведомо ложный донос, что стало для них отягчающими обстоятельствами.

9 сентября 2022 года УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о задержании троих жителей Выборга, которые готовили поджог административного здания, принадлежащего Министерству обороны России.