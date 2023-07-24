Раненная при ракетном обстреле ВСУ села на Запорожье женщина умерла в больнице

Вооруженные силы Украины нанесли семь ударов

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Женщина, которую в понедельник ранило во время серии ракетных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Тарасовка в Запорожской области, умерла в больнице, сообщили журналистам в оперативных службах региона

"Получившая ранения при обстреле Пологовского района женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 11:00 до 12:30 мск ВСУ вели обстрел села Тарасовка Пологовского района. Было нанесено семь ракетных ударов. Две ракеты попали в частные дома. Была тяжело ранена местная жительница. Разрушены жилые и подсобные помещения.