24 июля, 13:56

В окрестностях Иерусалима произошел лесной пожар

Из-за угрозы распространения огня уже эвакуировали посетителей парка аттракционов "Кифцуба", готовится эвакуация жителей кибуца Цуба, передает 14-й канал израильского телевидения

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Лесной пожар разгорелся в понедельник в предгорьях Иерусалима, передает 14-й канал израильского телевидения.

По его информации, эпицентр стихии находится рядом с кибуцем (сельскохозяйственная община) Цуба в 15 км к западу от Иерусалима. Из-за угрозы распространения огня уже эвакуированы посетители местного парка аттракционов "Кифцуба", готовится эвакуация жителей кибуца, передает телеканал.

К тушению пожара привлечены крупные силы пожарно-спасательной службы, для ликвидации возгорания используются пожарные самолеты. Подъезды к населенному пункту перекрыты, полиция помогает организовать эвакуацию населения, отмечает телеканал. Сообщений о пострадавших пока не поступало. 

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