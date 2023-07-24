В Карелии возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере

По данным МВД, сумма проведенного платежа, якобы на "предоставление беспроцентного займа", превысила 7 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере возбудили в Карелии после проверки сотрудниками МВД жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщили на сайте ведомства в понедельник.

"В Карелии возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия проверялась информация о том, что житель Санкт-Петербурга причастен к легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности. В результате успешной реализации оперативных мероприятий пресечена деятельность фигуранта, а также выявлен ряд коррупционных преступлений", - говорится в сообщении.

По данным МВД, с ноября 2021 года по март 2022 года фигурант организовал перевод денежных средств с расчетного счета подконтрольной ему фирмы на расчетный счет, открытый на его же имя, то есть выдал кредит сам себе. Сумма проведенного платежа, основанием которого было "предоставление беспроцентного займа", превысила 7 млн рублей. В дальнейшем деньги были обналичены и истрачены по усмотрению подозреваемого.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере". Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Знакомый с ходом расследования источник сообщил ТАСС, что это уголовное дело связано с делом министра сельского и рыбного хозяйства региона Владимира Лабинова, которого в марте 2023 года арестовали по обвинению в получении взятки в 10 млн рублей через посредника, также задержанного в Санкт-Петербурге. Ему предъявили обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Как сообщалось ранее, задержание фигурантов связано с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта в качестве субсидий на государственную поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие сельского хозяйства. Предварительно установлено, что взятка предназначалась за лоббирование интересов бизнесмена при распределении грантов. Как пояснял в суде сам Лабинов, государственные гранты, о которых идет речь в уголовном деле, выдавались на законных основаниях.