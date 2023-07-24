Закон о цифровом рубле и атака беспилотников на Москву и Крым. Главные события 24 июля

Закон о цифровом рубле

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Цифровой рубль станет дополнительной формой национальной валюты. Для совершения платежа будет необходимо воспользоваться платформой цифрового рубля - информационной системой, оператором которой становится Банк России.

Атака беспилотников на Москву и Крым

Два украинских беспилотника пытались атаковать Москву рано утром 24 июля. Обломки первого БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте у дома 17, а второй выбил стекла на 17-м и 18-м этажах в здании бизнес-центра на проспекте Лихачева. Средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытки атаки. В результате никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее актом международного терроризма.

Также Украина организовала атаку на Крым с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, 14 из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще 3 уничтожила ПВО. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе и повредили частный дом в Кировском. В результате атаки никто не пострадал. В МИД РФ сообщили, что Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

Повышение предельного возраста пребывания в запасе для некоторых военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских, повышается на пять лет. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках и мичманах. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему - с 50 до 55 лет.

Обвинение главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру компании, обслуживающей торговый центр "Времена года" в Москве. Там в результате прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Еще 10 пострадали. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прекращение поставок "Нафтогаз Украины"

"Нафтогаз Украины" объявил о прекращении поставок с 23 июля. Начиная с этой даты, у компании будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей необходимыми объемами природного газа. Организация поставляла топливо более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, в том числе предприятиям тепловой генерации.