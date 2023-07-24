В семи районах Удмуртии зафиксировали нарушения электроснабжения

По словам главы региона Александра Бречалова, оперативные бригады работают над устранением последствий непогоды

ТАСС, 24 июля. Нарушения электроснабжения из-за непогоды отмечаются в Можге и семи районах Удмуртской Республики. Об этом сообщил в понедельник в Telegram-канале глава региона Александр Бречалов.

"Над республикой снова грозовой фронт. Есть нарушения электроснабжения в Алнашском, Граховском, Малопургинском, Можгинском, Увинском, Кизнерском, Глазовском районах, Можге", - написал Бречалов.

По его словам, оперативные бригады работают над устранением последствий непогоды.

Ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов предупреждал о надвигающихся грозах с усилением ветра до 15-20 м/с.