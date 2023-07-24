В Варшаве неизвестный стрелял из пневматического оружия в сотрудницу польского ТВ

Руководитель телеканала, сотрудницей которого является пострадавшая, связал случившееся с ожесточением настроений в обществе из-за споров действующей власти с оппозицией в преддверии предстоящих осенью очередных парламентских выборов

ТАСС, 24 июля. Несколько выстрелов прогремело в центре польской столицы у здания телевидения Republika. Об этом сообщил в понедельник сам телеканал.

По словам очевидцев, неизвестный стрелял в одну из сотрудниц телевидения. Сообщается о шести выстрелах из пневматического оружия. "К счастью, ни один из них не достиг цели", - сообщил глава телеканала Томаш Сакевич.

Пострадавшая рассказала, что в нее стреляли из окна соседнего здания. По ее мнению, это не могло быть случайностью, так как выстрелов в ее направлении было несколько.

Руководитель телеканала связал случившееся с ожесточением настроений в обществе из-за споров действующей власти с оппозицией в преддверии предстоящих осенью очередных парламентских выборов. По его словам, особенно это заметно в отношении журналистов, которые поддерживают линию правящей партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость".

Инцидент расследует полиция.