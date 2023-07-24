В Ленобласти задержали иностранца, который пешком нарушил границу со стороны Финляндии

В отношении него возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Пограничники в Ленинградской области задержали неподалеку от границы с Финляндией иностранца, который незаконно пришел в Россию пешком, сообщили в понедельник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином одной из стран Евросоюза. При себе у иностранца обнаружены средства личной гигиены, продукты питания, денежные средства в размере €175", - говорится в сообщении.

О нарушении границы сотрудники погранслужбы проинформировали пограничного комиссара Финляндии. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы России".

Как уточнили в пресс-службе погрануправления ФСБ, с начала года в регионе зафиксировали четыре случая незаконного пересечения границы иностранными гражданами и лицами без гражданства с территории сопредельных государств: задержан один нарушитель со стороны Финляндии и трое - со стороны Эстонии. В частности, в мае сообщалось о задержании и аресте гражданина Словакии, который незаконно пересек границу России, переплыв в гидрокостюме реку Нарву.