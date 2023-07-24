Прокуратура обжаловала отказ суда поместить Валерию Чекалину под домашний арест

В СК ранее сообщали, что супруги Чекалины неоднократно нарушали меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь средствами связи и общаясь со свидетелями по уголовному делу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест. Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение", - говорится в сообщении.

Пресненский суд Москвы отказался ужесточить Чекалиной, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денег, меру пресечения. Ранее в СК ТАСС сообщали, что супруги Чекалины неоднократно нарушали меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь средствами связи и общаясь со свидетелями по уголовному делу. 14 июля суд также отказался ужесточить меру пресечения Артему Чекалину с запрета определенных действий на домашний арест.

По данным следствия, Валерия и Артем Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США, и тем самым замаскировав связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Также в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов, их проверяют и на причастность к совершению иных экономических преступлений. До этого Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей.