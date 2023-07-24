24 июля, 15:13

В Липецкой области после сообщения о минировании обследовали 40 объектов

По данным пресс-службы УМВД по региону, опасных предметов не обнаружили

ТАСС, 24 июля. Специалисты обследовали после сообщения о минировании 40 объектов в Липецкой области, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области.

"В Липецкой области обследовано более 40 объектов. Опасных предметов не обнаружено", - сообщила она.

По данным пресс-службы УМВД по региону, в числе проверенных зданий - несколько судов и торговых центров. Ранее пресс-служба судебной системы Липецкой области сообщила журналистам, что утром эвакуировали Советский, Октябрьский, Правобережный районные суды Липецка. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация