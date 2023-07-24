Суд на Украине перенес на 25 июля слушание о мере пресечения для депутата Пономарева

СБУ ранее предъявила ему обвинение в госизмене

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева перенес на 10:00 25 июля слушание о мере пресечения депутату Верховной рады Александру Пономареву, который на выборах прошел в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Служба безопасности Украины (СБУ) ранее предъявила ему обвинение в госизмене.

Как сообщает издание "Страна", решение о мере пресечения ожидалось в понедельник, но суд дал защите время для ознакомления с материалами дела. Сам Пономарев перед заседанием заявил, что вину не признает, и отметил, что предъявленные обвинения основаны "только на публикациях в медиа".

По утверждению СБУ, обвиняемый "перерегистрировал подконтрольные ему предприятия" в Запорожской области по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах банковских учреждений РФ и организовал производство материальных ценностей, поставляя в РФ технику и горюче-смазочные материалы. После переезда в Киев он "продолжил координировать предприятия", говорится в сообщении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.