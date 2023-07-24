В Подмосковье водитель Toyota перепутал педали и протаранил витрину супермаркета

В результате ДТП пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Водитель иномарки при парковке не справился с управлением и врезался в витрину торгового помещения в деревне Васькино. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 13:00 на улице Угловой в деревне Васькино. "По предварительной информации, водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем марки Toyota, при парковке не справился с управлением и совершил наезд на витрину торгового помещения. В результате ДТП пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, по предварительным данным, водитель перепутал педали газа и тормоза.

Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилось видео, на котором водитель Toyota Land Cruiser протаранил витрину магазина "Пятерочка". В этот момент в магазине практически не было посетителей.