В Канаде выявили свыше 1 тыс. очагов лесных пожаров

Общая площадь сгоревших территорий составляет 11,6 млн га

ОТТАВА, 24 июля. /ТАСС/. Число активных лесных пожаров в Канаде продолжает расти, и сейчас зафиксирован уже 1 081 очаг возгорания. Об этом в понедельник сообщил канадский межведомственный центр лесных пожаров.

Спасателям пока не удалось взять под контроль 683 пожара, говорится в сообщении ведомства. На данный момент общая площадь сгоревших территорий составляет 11,6 млн га.

Две недели назад канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщал, что число лесных пожаров в Канаде почти достигло 900, а общая площадь сгоревших территорий тогда составляла 9,5 млн га. Также Блэр привел неутешительный прогноз на июль-август: сухая погода и жара продолжат способствовать распространению огня.

Ранее сообщалось, что не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к ликвидации лесных пожаров в Канаде. Речь идет о спасателях из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Кроме того, к тушению огня привлечены подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, которые сейчас заняты ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.