Суд 31 июля рассмотрит апелляцию на приговор Владимиру Кара-Мурзе за госизмену

Рассмотрение пройдет в закрытом режиме, так как в деле есть секретные материалы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 31 июля рассмотрит жалобу на приговор публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (объявлен в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание по апелляции защиты Кара-Мурзы назначено на 14:00 мск 31 июля", - сказали в пресс-службе. Рассмотрение пройдет в закрытом режиме, так как в деле есть секретные материалы.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Кара-Мурза признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ), а также по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

По версии обвинения, публицист в ходе выступления в нижней палате легислатуры (законодательный орган) американской Аризоны безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Кроме этого, он провел конференцию в поддержку политзаключенных в московском Сахаровском центре (признан в РФ иноагентом) 27 октября 2021 года. По мнению следствия, конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией). Суть обвинения по статье о госизмене не раскрывается. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.