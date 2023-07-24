Пушилин сообщил о четырех пострадавших за день в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ

По данным врио главы региона ДНР, территорию республики обстреляли 37 раз

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в Донецке пострадали четыре мирных жителя, повреждены здания, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"Сегодня от снарядов, выпущенных по территории республики киевским режимом, получили ранения четыре человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Среди раненых - женщина 1942 года рождения, она подорвалась на запрещенной противопехотной фугасной мине "Лепесток". Прошу жителей региона сохранять осторожность и помнить об опасных минах, разбросанных противником", - написал он.

Пушилин уточнил, что за день повреждены девять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, семь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больница и детский сад в Макеевке.

"Противником совершено 37 обстрелов, выпущено 148 боеприпасов из реактивной артиллерии калибра 122 мм, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм", - добавил он.